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1 час назад

Путин: Россия остаётся экспортёром пшеницы номер один в мире

RT на русскомиещё 4

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия остаётся самым крупным экспортёром пшеницы в мире.

Путин: Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире
Фото: globallookpress.com © Kremlin Poolgloballookpress.com © Kremlin Pool

«Россия остаётся, если говорить про агросектор, самым крупным экспортёром пшеницы в мире, номер один», — сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.

По его словам, совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает её.

Ранее сообщалось, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева просит Индию пересмотреть запрет на экспорт пшеницы.

Политика,Кристалина Георгиева,Владимир Путин,Международный валютный фонд,
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