Путин: Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире

«Россия остаётся, если говорить про агросектор, самым крупным экспортёром пшеницы в мире, номер один», — сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.

По его словам, совсем недавно Россия закупала пшеницу, а теперь продает её.