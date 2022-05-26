Путин: Россия не будет заниматься только импортозамещением

Импортозамещение не является панацеей, Россия не планирует заниматься только этим вопросом. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент РФ Владимир Путин .

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил, что программы импортозамещения в российских регионах будут скорректированы. Он добавил, что в каждом субъекте РФ были созданы комиссии по устойчивому развитию экономической сферы, а также обеспечено взаимодействие предприятий, общественных организаций и бизнеса с министерствами и ведомствами правительства России.