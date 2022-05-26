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1 час назад

Путин предупредил о последствиях воровства чужих активов

Lenta.ru

Воровство чужих активов никогда не доводит до добра. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин предупредил о последствиях воровства чужих активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто это делает», — предупредил глава государства, комментируя заморозку российских активов западными странами.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. По его словам, эта сумма является «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Санкции в отношении российского ЦБ с начала марта, помимо Европы, ввели США, Великобритания и Япония, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал западным государствам заключить договор, согласно которому российские активы за рубежом будут переданы Украине и другим странам.

Политика,Владимир Зеленский,Дидье Рейндерс,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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