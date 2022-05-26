Путин предупредил о последствиях воровства чужих активов

Воровство чужих активов никогда не доводит до добра. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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«Воровство чужих активов никогда до добра не доводило, особенно тех, кто это делает», — предупредил глава государства, комментируя заморозку российских активов западными странами.

Ранее Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что странам Евросоюза удалось заморозить активы Центробанка РФ на сумму около 23 миллиарда евро. По его словам, эта сумма является «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».