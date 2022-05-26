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22 минуты назад

Депутаты Госдумы предложили переименовать Сахалинскую область

Газета.Ru

Партия «Справедливая Россия – За правду» предлагает изменить название субъекта «Сахалинская область» на новое «Сахалинская область – Русские острова». Соответствующую инициативу они отправили властям региона. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель фракции справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов.

Депутаты Госдумы предложили переименовать Сахалинскую область
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он написал, что 22 апреля министерство иностранных дел Японии в своем докладе определило Южные Курилы «как неотъемлемую часть Японии, но в настоящее время незаконно оккупированную Россией». Миронов также отметил, что РФ не может оставить этот факт без внимания.

Кроме того, он напомнил, что первыми открыли Курильские острова именно русские мореплаватели и уже тогда они были включены в состав Российской империи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Русское географическое общество давно предлагало инициативу о переименовании Курильских островов.

Ранее Рогозин предложил переименовать Курильские острова в «Варяг», «Кореец», и оставшийся — по имени адмирала Всеволода Руднева.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности Курильских островов. Японская сторона считает, что ей принадлежат три острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабомаи. Москва считает эти территории своими и не признает даже сам факт территориального спора.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что СССР передаст Токио Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Политика,Сергей Миронов,Дмитрий Песков,Русское географическое общество,Справедливая Россия,Госдума,
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