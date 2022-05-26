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17 минут назад

Песков назвал препятствие вывоза зерна с Украины

Вероника Полынина

Страны Запада должны отменить незаконные решения, которые препятствуют вывозу зерна с Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Кремль назвал виновных в блокаде зерна на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, именно позиция западных стран и привела к блокаде.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что страны Запада «должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна и так далее, и тому подобное».

Politico: Байден решил вывезти зерно с Украины

Ранее в МИД России отрицали, что Россия препятствует экспорту украинского зерна и указывали, что проблемы возникли по вине Киева, заминировавшего свои морские порты. По оценкам США, на Украине из-за российской военной операции заблокированы около 20 миллионов тонн зерна.

Политика,Дмитрий Песков,МИД России,
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