Кремль назвал виновных в блокаде зерна на Украине

Страны Запада должны отменить незаконные решения, которые препятствуют вывозу зерна с Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Пескова, именно позиция западных стран и привела к блокаде.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что страны Запада «должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна и так далее, и тому подобное».