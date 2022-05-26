Захарова предостерегла Youtube от блокировки брифингов МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ответить высылкой иностранных журналистов на возможную блокировку брифинга министерства иностранных дел России на Youtube. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Захарова рассказывала, что получила несколько предупреждений от владельца видеохостинга Youtube американской корпорации Google о «нарушении правил сообщества», связанных с дискриминационными высказываниями. Несколько брифингов официального представителя МИД было заблокировано.