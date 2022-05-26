Захарова предостерегла Youtube от блокировки брифингов МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ответить высылкой иностранных журналистов на возможную блокировку брифинга министерства иностранных дел России на Youtube. Об этом сообщает ТАСС.
«В случае блокировки брифинга МИД РФ на YouTube Москва ответит высылкой журналистов западных СМИ», - сказала Захарова.
Ранее Захарова рассказывала, что получила несколько предупреждений от владельца видеохостинга Youtube американской корпорации Google о «нарушении правил сообщества», связанных с дискриминационными высказываниями. Несколько брифингов официального представителя МИД было заблокировано.
«Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже», - грозила Захарова 29 апреля.