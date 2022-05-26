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1 час назад

Захарова выдвинула ультиматум из-за блокировок своих брифингов в Youtube

Вероника Полынина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ответить высылкой иностранных журналистов на возможную блокировку брифинга министерства иностранных дел России на Youtube. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова предостерегла Youtube от блокировки брифингов МИД
Фото: ТАССТАСС

«В случае блокировки брифинга МИД РФ на YouTube Москва ответит высылкой журналистов западных СМИ», - сказала Захарова.

Ранее Захарова рассказывала, что получила несколько предупреждений от владельца видеохостинга Youtube американской корпорации Google о «нарушении правил сообщества», связанных с дискриминационными высказываниями. Несколько брифингов официального представителя МИД было заблокировано.

Захарова заявила о разработке ответных мер на санкции США

«Вангую. Отключат канал МИД в YouTube – кто-то из CNN поедет домой. И из BBC тоже», - грозила Захарова 29 апреля.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Google,
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