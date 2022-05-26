Пушков заявил об идеологическом «окаменении» Запада

Запад взял линию на максимальный разрыв контактов с Россией, что сопровождается «фундаментальным информационным размежеванием» по официальной линии западных государств и СМИ. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 26 мая на круглом столе в палате регионов на тему «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности».

Фото: пресс-служба Совета Федерации Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/news/pushkov-zavil-ob-ideologicheskom-okamenenii-zapada.html пресс-служба Совета Федерации Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/news/pushkov-zavil-ob-ideologicheskom-okamenenii-zapada.html

По его словам, сегодня уже не имеют сторонников представления о том, что речь идет о временном конфликте России и Запада и что все вернется к тому, что было до украинского кризиса.

«Мы вступаем в качественно новый мир. В связи с этим нам нужно констатировать наличие большого геополитического разрыва между нами и Западом. Это другое состояние отношений», — заявил Пушков.

Он также подчеркнул, что Запад взял линию на максимальный разрыв контактов с Россией. «Это сопровождается фундаментальным информационным размежеванием. Во всяком случае по официальной линии западных государств и СМИ», — уточнил он.

Представление о России как о самостоятельном центре силы вступает в острый конфликт с доктриной Запада о собственном доминировании в мире, считает Пушков. «Некогда плюралистический Запад, допускавший множество типов развития, за последние 20-30 лет ушел совсем в другую сторону. Есть фактически одна официальная доктрина, которой надо подчиняться в западном медиаполе», — пояснил он.