В Херсонской области откроются центры оформления гражданства РФ

«Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры, сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах, где можно написать заявление и оформить российское гражданство», - написал Сальдо в телеграм-канале администрации.