В Херсонской области откроются центры оформления гражданства РФ

В Херсонской области откроют центры оформления российского гражданства. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, передает РИА «Новости».
По словам Сальдо, первый центр оформления гражданства откроется в Херсоне, а затем аналогичные центры появятся в других городах.
«Все желающие получить российский паспорт смогут это сделать в ближайшее время. Будут открыты административные центры, сначала в областном центре, а потом и в других муниципальных пунктах, где можно написать заявление и оформить российское гражданство», - написал Сальдо в телеграм-канале администрации.
По его словам, новым властям Херсонской области уже поступило «большое число заявлений» от желающих получить российский паспорт.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей 25 мая. Им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.