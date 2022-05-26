В Госдуме сделали заявление по защите освобожденных территорий

Предоставление права получения упрощенного российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей говорит о том, что Россия никогда не уйдет и не оставит эти территории без защиты. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей 25 мая. Им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.

Михаил Шеремет назвал упрощение получения гражданства – «важным, справедливым и судьбоносным решением».

«Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной раз доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим», - заверил парламентарий.

По его словам, интеграция с Россией открывает перед этими территориями новые возможности развития.