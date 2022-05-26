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45 минут назад

Володин отчитал глав комитетов Госдумы за прогулы

Вероника Полынина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые пропускают заседания совета парламента, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме.

Володин отчитал глав комитетов Госдумы за прогулы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источников, Володин даже назвал имена прогульщиков: это глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, по охране здоровья Дмитрий Хубезов и по физкультуре Дмитрий Свищев, которые пропустили пять из одиннадцати заседаний. Вместо них на заседаниях совета присутствовали их заместители.

Недовольство Володина было связано в том числе с поездками депутатов в зону проведения российской спецоперации на Украине и обеспечением безопасности. Источники утверждают, что Володин хотел бы «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Кроме того, некоторые парламентарии не оформляют командировки правильно, не докладывают о них спикеру, и «непонятно, кто несет за них ответственность».

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Леонид Калашников и Дмитрий Свищев в комментарии «Ведомостям» назвали замечание Володина обоснованным и сказали, что отныне сами посещают заседания совета.

Политика,Дмитрий Хубезов,Калашников Леонид Иванович,Дмитрий Свищев,Вячеслав Володин,Госдума,
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