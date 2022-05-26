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43 минуты назад

Турчак: за территориями Донбасса будут закреплены сенаторы и депутаты Госдумы

ТАССиещё 2

Партия "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов. Об этом в четверг сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

За территориями Донбасса закрепят депутатов Госдумы и сенаторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства", - сказал он на форуме "Предпринимательство в новой экономической реальности".

Турчак отметил, что в этой связи в начале июня по приглашению "Единой России" состоится официальный визит в Россию делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем Владимиром Бидевкой. "В ходе визита пройдут межпартийные переговоры, встречи со спикерами обеих палат Федерального собрания, выступления на пленарных заседаниях и встречи в комитетах", - уточнил Турчак.

Он также напомнил, что сейчас реализуется решение о шефстве российских регионов над освобожденными территориями. По словам Турчака, такие обязательства на сегодня уже взяли Москва, Московская, Воронежская и Свердловская области, другие регионы.

Политика,Владимир Бидевка,Андрей Турчак,Федеральное Собрание России,Единая Россия,Госдума,
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