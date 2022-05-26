За территориями Донбасса закрепят депутатов Госдумы и сенаторов

Партия "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов. Об этом в четверг сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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"Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства", - сказал он на форуме "Предпринимательство в новой экономической реальности".

Турчак отметил, что в этой связи в начале июня по приглашению "Единой России" состоится официальный визит в Россию делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем Владимиром Бидевкой. "В ходе визита пройдут межпартийные переговоры, встречи со спикерами обеих палат Федерального собрания, выступления на пленарных заседаниях и встречи в комитетах", - уточнил Турчак.