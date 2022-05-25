Кадыров потребовал у Польши извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к польскому руководству и потребовал извинений за инцидент с российским послом, который произошел 9 мая. Обращение Кадыров опубликовал в своем Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава российского региона пригрозил, что Россия не собирается оставлять без внимания нападение на своего посла. «Вы очень нехорошие игры начали с нашим государством», — заявил Кадыров. Он также посоветовал Варшаве забрать оружие и наемников с украинской территории.

«Мне интересна Польша. Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем, на что вы способны», — пригрозил глава Чечни.