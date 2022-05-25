МИД РФ: недружественный демарш на саммите АТЭС провалился

"В этой ситуации упомянутой группе недружественных России стран, к которой в духе "западной солидарности" пристегнули Республику Корея и Чили, не осталось ничего иного, как принять отдельное, по сути узкоблоковое, заявление для СМИ с абсолютно бездоказательными обвинениями России в бедах мировой экономики. При этом всем понятно, что это - неуклюжая попытка свалить на других последствия собственных просчетов в финансовой, климатической и продовольственной политике, взятого Западом курса на разрыв сложившихся производственно-сбытовых цепочек, развязывание санкционных войн против своих конкурентов", - говорится в комментарии.