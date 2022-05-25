МИД РФ: недружественный демарш на саммите АТЭС провалился

Демарш в отношении России со стороны ряда стран на совещании министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провалился, говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Предпринятый на этой площадке недружественный демарш в отношении России со стороны США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и примкнувшей к ним Японии провалился: в АТЭС превалирует настрой на деполитизированное, конструктивное, ориентированное в будущее взаимодействие. Демонстративный выход из зала делегаций стран этой "пятерки" во время выступлений министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова не был поддержан остальными участниками и лишь позволил им в спокойной обстановке сосредоточиться на обсуждении ключевых вопросов развития мировой и региональной экономики", - говорится в документе.
Захарова подчеркнула, что "агрессивное прозападное меньшинство" не оставляет попыток навязать конфронтационную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"В этой ситуации упомянутой группе недружественных России стран, к которой в духе "западной солидарности" пристегнули Республику Корея и Чили, не осталось ничего иного, как принять отдельное, по сути узкоблоковое, заявление для СМИ с абсолютно бездоказательными обвинениями России в бедах мировой экономики. При этом всем понятно, что это - неуклюжая попытка свалить на других последствия собственных просчетов в финансовой, климатической и продовольственной политике, взятого Западом курса на разрыв сложившихся производственно-сбытовых цепочек, развязывание санкционных войн против своих конкурентов", - говорится в комментарии.
Также дипломат отметила "взвешенную, ориентированную на укрепление АТЭС" работу нынешнего таиландского председательства.
"Россия как неотъемлемая часть АТР остается приверженной работе в этом важном для региона форуме и приумножению накопленного им опыта обеспечения справедливых условий торговли, свободного, равного доступа к достижениям технологического прогресса, устойчивого развития и усиления взаимосвязанности", - резюмировала Захарова.
Форум АТЭС проходил 21-22 мая в Таиланде. В прошлую субботу в МИД Таиланда журналистам подтвердили, что представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По данным агентства Киодо, к США и Японии присоединились Австралия, Канада и Новая Зеландия. Соответствующее решение было принято странами в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине. В свою очередь Минэкономразвития РФ позднее сообщило, что российская делегация покинула встречу АТЭС во время выступления представителя США.