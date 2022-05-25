В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата КПРФ Рашкина

ТАСС

Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, приговоренного судом к трем годам условно за охоту без соответствующего разрешения.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда <…> считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", 23 мая 2022 года", - отмечается в документе.

Саратовский областной суд 23 мая оставил без изменения приговор Калининского районного суда по делу о незаконной охоте, согласно которому Рашкин приговорен к трем годам лишения свободы условно. Депутату также запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение двух лет.

В ноябре 2021 года депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил депутату обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По данным СК, Рашкин в октябре прошлого года принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально Рашкин отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.

Политика,Валерий Рашкин,Следственный комитет,КПРФ,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители