Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Рашкина

Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, приговоренного судом к трем годам условно за охоту без соответствующего разрешения.

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"В связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда <…> считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации", 23 мая 2022 года", - отмечается в документе.

Саратовский областной суд 23 мая оставил без изменения приговор Калининского районного суда по делу о незаконной охоте, согласно которому Рашкин приговорен к трем годам лишения свободы условно. Депутату также запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение двух лет.

В ноябре 2021 года депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил депутату обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.