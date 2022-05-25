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13 минут назад

«Не карьерист, а служака»: Путин представил нового главу МЧС

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин представил нового главу МЧС России Александра Куренкова и назвал его «служакой».

Путин лично представил нового главу МЧС
Фото: ТАССТАСС

«Александр Вячеславович не карьерист, он служака в хорошем смысле этого слова», - сказал Путин, его слова приводит РИА «Новости».

Путин выразил уверенность, что под руководством Куренкова министерство будет дальше развиваться с учетом принятой в 2021 году стратегии развития.

25 мая Владимир Путин подписал указ о назначении главой МЧС генерал-майора Александра Куренкова. Источники ТАСС называли Куренкова выходцем из спецслужб. По словам собеседников агентства, он служил в Росгвардии и Федеральной службе охраны. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что последняя его должность - помощник директора Росгвардии.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что Путин хорошо знает Куренкова.

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