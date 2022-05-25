Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы

«Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — сказал представитель власти.

Чиновник предостерег россиян от «следования за чужой цивилизацией». По его словам, изучение английского делает из детей заложников, прививая им интерес к чужой стране.

«Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — считает Константинов.

Он добавил, что в школе английский не изучал, однако, когда появилась такая необходимость в бизнесе, смог освоить его за два года. Чиновник уверен, что для тех, кому иностранные языки действительно нужны, будет достаточно создать специальные курсы.