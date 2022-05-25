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27 минут назад

Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы

Lenta.ru

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил убрать английский из программы российских школ, заменив его изучением «своих языков». Слова чиновника передает ТАСС.

Власти Крыма захотели убрать английский язык из школьной программы
Фото: ТАССТАСС

В разговоре с журналистами Константинов выразил сомнение в необходимости изучения иностранного языка.

«Зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?» — сказал представитель власти.

Чиновник предостерег россиян от «следования за чужой цивилизацией». По его словам, изучение английского делает из детей заложников, прививая им интерес к чужой стране.

«Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — считает Константинов.

Он добавил, что в школе английский не изучал, однако, когда появилась такая необходимость в бизнесе, смог освоить его за два года. Чиновник уверен, что для тех, кому иностранные языки действительно нужны, будет достаточно создать специальные курсы.

Ранее депутаты Госдумы захотели ввести в российских школах уроки правды. По задумке чиновников, они должны показать детям, какая на самом деле ситуация в стране.

Политика,Владимир Константинов,Госдума,
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