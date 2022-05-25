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49 минут назад

Лавров заявил о взвешенной и объективной позиции стран Африки по ситуации вокруг Украины

RT на русскомиещё 1

Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал позиции стран Африки по ситуации вокруг Украины
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«С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг неё», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на мероприятии, посвящённом празднованию «Дня Африки».

Лавров добавил, что «бесцеремонная линия поведения западных стран» вызывает открытое неприятие африканских стран.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.

Политика,Сергей Лавров,
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