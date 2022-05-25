Захарова объяснила слова Зеленского о готовности встречаться с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала глобально не ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о его готовности встречаться только с президентом России Владимиром Путиным и только для обсуждения прекращения конфликта.
"Невозможно комментировать то, что несется от Зеленского каждый день, <...> причем не исходя из развития событий, а исходя из тех посылов и флюид, которые он улавливает. Я не знаю, с кем он делился, зачем он это говорил, считаю, что не надо глобально на это ориентироваться", - сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова также обратила внимание, что "Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля".