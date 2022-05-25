В МИД России оценили предложения Италии по Украине

Опубликованные СМИ детали плана Италии по урегулированию украинского кризиса оторваны от реальности и их невозможно воспринимать всерьез. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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По ее словам, Москве так и не был официально передан план Италии по мирному урегулированию.

«Невозможно поверить, но это действительно так. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН. Еще раз - все данные на этот счет мы получили только из СМИ», - пояснила Захарова.

При этом, если исходить из того, что пишут в СМИ, то «содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез», констатировала она.

«Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как они пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима», - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал предложение Италии об автономии Крыма в составе Украины «прямым хамством» и «поводом для начала полноценной войны».