Захарова: США делают конфликт на Украине более кровопролитным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США стремятся затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным, отправляя Киеву оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

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«США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий, боевых действий. Сделать противостояние как можно более кровопролитным», - сказала Захарова.

Она заявила, что более 30 стран, в основном члены НАТО, предоставляют Киеву военную помощь на десятки миллиардов долларов, опасаясь «полного разгрома» Украины.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также обвинил США в затягивании украинского кризиса.

По его словам, для этого США используют «самые подлые методы», включая «засылку вооруженных боевиков» для организации подполья.