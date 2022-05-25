Захарова: США делают конфликт на Украине более кровопролитным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США стремятся затянуть конфликт на Украине и сделать его более кровопролитным, отправляя Киеву оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
«США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий, боевых действий. Сделать противостояние как можно более кровопролитным», - сказала Захарова.
Она заявила, что более 30 стран, в основном члены НАТО, предоставляют Киеву военную помощь на десятки миллиардов долларов, опасаясь «полного разгрома» Украины.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также обвинил США в затягивании украинского кризиса.
По его словам, для этого США используют «самые подлые методы», включая «засылку вооруженных боевиков» для организации подполья.
Нарышкин заявил, что Штаты стремятся сделать конфликт более затратным и для России, и для Украины, «и одновременно не допустить распространения эскалации дальше на Запад».