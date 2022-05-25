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38 минут назад

Захарова сообщила о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя

Вечерняя Москваиещё 6

Порт Мариуполя после его разминирования покинули пять иностранных судов. Об этом в среду, 25 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стало известно о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный так называемыми азовцами, то есть представителями националистических батальонов, украинский пограничный сторожевой корабль, — заявила она.

По словам Захаровой, после этого пять иностранных судов покинули мариупольский порт. Об этом дипломат рассказала во время брифинга, передает ТАСС.

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Днем ранее в Минобороне РФ сообщили, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Уточняется, что всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения.

После этого глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об открытии 25 мая в 8:00 гуманитарного коридора в направлении Черного моря из порта. По нему город должны были покинуть запертые там суда иностранных государств.

Политика,Михаил Мизинцев,Мария Захарова,МИД России,НЦУО РФ,
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