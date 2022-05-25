Стало известно о выходе пяти иностранных судов из порта Мариуполя

Порт Мариуполя после его разминирования покинули пять иностранных судов. Об этом в среду, 25 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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— Специалисты Черноморского флота транспортировали из фарватера затопленный так называемыми азовцами, то есть представителями националистических батальонов, украинский пограничный сторожевой корабль, — заявила она.

По словам Захаровой, после этого пять иностранных судов покинули мариупольский порт. Об этом дипломат рассказала во время брифинга, передает ТАСС.