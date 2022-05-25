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1 час назад

Совфед одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Елена Прошина

Совет Федерации 25 мая ратифицировал соглашение России и Южной Осетии о двойном гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Совфед одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соглашение, подписанное в сентябре 2021 года в Цхинвале, позволяет гражданам одной стороны без отказа от имеющегося у них паспорта приобретать гражданство другой стороны.

19 мая документ ратифицировала Госдума. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Срок его действия - пять лет с автоматическим продлением еще на пять лет.

В рамках соглашения Россия предоставляет людям, которые были гражданами Южной Осетии на 26 августа 2008 года, право подать заявление на российский паспорт в упрощенном порядке.

Стороны также будут предоставлять друг другу данные о приобретении лицами, имеющими двойное гражданство, паспорта третьего государства (по запросу).

Политика,Совет Федерации,Госдума,
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