Совфед одобрил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Совет Федерации 25 мая ратифицировал соглашение России и Южной Осетии о двойном гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Соглашение, подписанное в сентябре 2021 года в Цхинвале, позволяет гражданам одной стороны без отказа от имеющегося у них паспорта приобретать гражданство другой стороны.

19 мая документ ратифицировала Госдума. Соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Срок его действия - пять лет с автоматическим продлением еще на пять лет.

В рамках соглашения Россия предоставляет людям, которые были гражданами Южной Осетии на 26 августа 2008 года, право подать заявление на российский паспорт в упрощенном порядке.