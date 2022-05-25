В Кремле анонсировали визит Путина в госпиталь с ранеными

Президент России Владимир Путин сегодня посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, глава государства «постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим», а сегодня график позволил ему съездить к раненым лично.

«Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», - заявил Дмитрий Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».