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32 минуты назад

В Кремле анонсировали визит Путина в госпиталь с ранеными

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин сегодня посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, глава государства «постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим», а сегодня график позволил ему съездить к раненым лично.

«Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», - заявил Дмитрий Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заметил, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации. По его словам, нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.

Политика,Видео,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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