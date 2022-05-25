Медведев заявил об объявленной России научной блокаде

России объявили не только экономическую, но и научную блокаду, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Об этом сообщает ТАСС.

«Нам объявили блокаду и экономическую, и, к сожалению, даже научную, в том числе речь идет об ограничении доступа к зарубежным технологиям, прекращении контактов с отечественными учеными», – сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

По словам политика, есть случаи, когда это проявляется открыто, но есть и такие, когда такое отношение менее явно, «но тем не менее все эти проблемы есть».