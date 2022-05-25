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30 минут назад

Медведев заявил об объявленной России научной блокаде

Елена Прошина

России объявили не только экономическую, но и научную блокаду, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев заявил об объявленной России научной блокаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам объявили блокаду и экономическую, и, к сожалению, даже научную, в том числе речь идет об ограничении доступа к зарубежным технологиям, прекращении контактов с отечественными учеными», – сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

По словам политика, есть случаи, когда это проявляется открыто, но есть и такие, когда такое отношение менее явно, «но тем не менее все эти проблемы есть».

Ранее о научной блокаде заявил президент РАН Александр Сергеев. По его словам, Китайская академия наук приостановила совместную работу с российскими коллегами. Он признал, что международное научное сотрудничество необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки.

Политика,Александр Сергеев,Дмитрий Медведев,РАН,Совет безопасности РФ,
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