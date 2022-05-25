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57 минут назад

В МИД России оценили заявление Зеленского о возобновления переговоров

Алиса Селезнёва

Выдвижение президентом Украины Владимиром Зеленским условий для возобновления переговоров заставляет сомневаться в искренности желания украинской стороны найти мирное решение. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

17 мая стало известно, что переговоры России и Украины по мирному соглашению приостановлены. В МИД РФ виновником этого назвали Украину, заявив, что она «практически вышла из переговорного процесса».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский назвал условием возобновления обсуждения мирного договора возвращения Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля».

По словам Руденко, заявление Зеленского вряд ли можно оценить как конструктивное.

«Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», - подчеркнул дипломат.

При этом он напомнил, что в ходе переговоров обсуждалась, в том числе и тема гарантий безопасности для Киева, но украинская сторона сама приостановила этот процесс.

Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». С 28 февраля велись российско-украинские переговоры. 4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что украинские переговорщики меняют свою позицию каждый день.

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