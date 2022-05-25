Выдвижение президентом Украины Владимиром Зеленским условий для возобновления переговоров заставляет сомневаться в искренности желания украинской стороны найти мирное решение. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

17 мая стало известно, что переговоры России и Украины по мирному соглашению приостановлены. В МИД РФ виновником этого назвали Украину, заявив, что она «практически вышла из переговорного процесса».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский назвал условием возобновления обсуждения мирного договора возвращения Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля».

По словам Руденко, заявление Зеленского вряд ли можно оценить как конструктивное.

«Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», - подчеркнул дипломат.

При этом он напомнил, что в ходе переговоров обсуждалась, в том числе и тема гарантий безопасности для Киева, но украинская сторона сама приостановила этот процесс.