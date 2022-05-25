В правительстве назвали национальную идею России

Многодетная семья — национальная идея России. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

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По словам заместителя председателя правительства, многодетная семья — одна из главных ценностей для россиян наравне с верностью стране и уважению к истории. Заботу о семье она назвала заботой о будущем.

«Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья — национальная идея России», — заявила Голикова.

Вице-премьер пообещала российским семьям поддержку государства и добавила, что заботу о семье должны проявлять также церковь и бизнес.

Аналогичное видение национальной идеи России озвучивал и президент Владимир Путин.

«Считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей по сути и должна быть этим образом будущего России», — заявлял глава государства.