В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
34 минуты назад

Июньские военные сборы для депутатов Госдумы перенесли на более поздний срок

ТАСС

Военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые должны были пройти с 7 по 10 июня, перенесены на более поздний срок. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Июньские военные сборы для депутатов Госдумы перенесли на более поздний срок
Фото: ТАСС ТАСС

"Июньские военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы перенесены на более поздний срок", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

Также парламентарий разместил письмо заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову, в котором сообщается о переносе спланированных с 7 по 10 июня учебно-методических занятий для депутатов, их помощников по работе в палате, а также сотрудников аппараты Госдумы.

"Учитывая заинтересованность представителей Государственной думы <...> в повышении уровня военной подготовки, о точных сроках проведения учебно-методических занятий вы будете проинформированы дополнительно", - говорится в документе.

Политика,Андрей Картаполов,Юнусбек Евкуров,Александр Хинштейн,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители