Июньские военные сборы для депутатов Госдумы перенесли на более поздний срок

Военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, которые должны были пройти с 7 по 10 июня, перенесены на более поздний срок. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.