В Госдуме призвали США привыкать к оплатам в рублях

США и сателлитам стоит привыкать к оплатам в рублях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram -канале, комментируя решение американского Минфина не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России.

По его словам, Москва будет платить в рублях. Для этого, как отметил председатель нижней палаты парламента, есть все необходимые денежные средства. Кроме того, есть опыт взаиморасчетов в рублях, уточнил Володин.