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52 минуты назад

В Госдуме призвали США привыкать к оплатам в рублях

Lenta.ruиещё 8

США и сателлитам стоит привыкать к оплатам в рублях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя решение американского Минфина не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России.

В Госдуме призвали США привыкать к оплатам в рублях
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По его словам, Москва будет платить в рублях. Для этого, как отметил председатель нижней палаты парламента, есть все необходимые денежные средства. Кроме того, есть опыт взаиморасчетов в рублях, уточнил Володин.

Министерство финансов США с 25 мая прекратило действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг. Она исключала из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга страны.

Политика,Вячеслав Володин,Казначейство США,Госдума,
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