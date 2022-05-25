Госдума: 70% жителей юга Украины хотят гражданство РФ

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что около 70% жителей Херсонской и Запорожской областей хотят получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Водолацкого, также желание получить паспорта РФ изъявили жители части Николаевской области.

«И Мелитополь, и Херсон, и Бердянск, и Розовка, которая на сегодняшний день хочет войти из Запорожья в ДНР, люди тоже изъявили желание [получить гражданство РФ]. <…> Люди, которые пока даже не знают статус своей территории, среди них большая часть, процентов 70, хотят получить паспорта РФ», - заявил депутат.

Он добавил, что процедура получения российского паспорта жителями ДНР и ЛНР уже отлажена, но в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях «есть своя специфика» и нужно проводить «проверочные мероприятия».

По оценке Водолацкого, на это уйдет максимум три месяца.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса. Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.

Позже в Госдуме заявили, что заявления о гражданстве поступают не только из ЛНР и ДНР, но также из 12 областей Украины, в том числе Сумской, Черниговской, Харьковской и Одесской.

Путин заявлял, что указ носит «чисто гуманитарный характер» и он необходим, так как власти Украины не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР и проводить амнистию. Путин отмечал, что это ключевые требования минских соглашений, и если Киев не хочет их выполнять, люди в Донбассе так и останутся «брошенными».