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10 минут назад

Захарова заявила, что отказ от российской нефти станет самоубийством для ЕС

Вечерняя Москваиещё 1

Отказ Европейского союза от нефти из РФ под давлением Соединенных Штатов в рамках разработки шестого пакета антироссийских санкций станет самоубийством для европейских государств. Об этом в среду, 25 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.

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При этом 10 мая стало известно, что запрет на транспортировку нефти из России больше не входит в шестой пакет санкций ЕС. Уточняется, что для введения запрета на топливо необходимо согласование стран «Большой семерки» (G7).

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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