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38 минут назад

Собянин объявил ковидную амнистию

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить ковидную амнистию. Столичные власти перестанут взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

«В общей сложности по ковидной амнистии мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд руб. Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов», - сказал столичный мэр.

Таким образом, власти Москвы не будут больше взыскивать еще не оплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Тем же, кто уже заплатил штраф, столичное правительство выплатит субсидию для компенсации этих штрафов. Это касается как физических, так и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

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При этом штрафы, выписанные за нарушение режима изоляции во время заболевания COVID-19, компенсироваться не будут, так как это могло нанести прямой вред здоровью окружающих. Амнистия вступает в силу с 1 июня.

Напомним, в марте в Москве был отменен масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах. Кроме того, с 3 марта в столице прекратилось использование QR-кодов и были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.

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