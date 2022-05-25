В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
1 час назад

Дипломат РФ считает, что информационные провокации Украины могут стать глобальной угрозой

Елена Прошина

Информационные «провокации» со стороны Украины, организованные на базе западных методик, могут стать глобальной угрозой и нанести ущерб даже своим заказчикам. Об этом заявил представитель России, советник постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский, сообщает ТАСС.

Дипломат РФ: Информационные провокации Украины могут стать глобальной угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей речи на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме защиты журналистов он заявил, что в условиях боевых действий на Украине возникли «фабрики фейков». По его словам, основные потребители «фейков» находятся в западных странах, однако дезинформация активно распространяется и среди населения Украины. Стржижовский считает, что это создает угрозу безопасности местных жителей.

«Мало того, фейки, производимые, по выражению Зеленского, его "киберармией", распространяются не только на ситуацию вокруг Украины. Сегодня эта русофобская атака направлена на Россию, на все сферы жизни общества», — заявил он.

Стржижовский указал, что «провокации» со стороны Украины, организованные по «методичкам Запада», могут стать глобальной угрозой, в том числе и для нынешних заказчиков. Он выразил уверенность, что недавно созданный в США Совет по противодействию дезинформации будет заниматься дестабилизацией российского медиапространства.

Политика,Федор Стржижовский,ООН,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители