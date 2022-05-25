Дипломат РФ: Информационные провокации Украины могут стать глобальной угрозой

Информационные «провокации» со стороны Украины, организованные на базе западных методик, могут стать глобальной угрозой и нанести ущерб даже своим заказчикам. Об этом заявил представитель России, советник постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский, сообщает ТАСС.

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В своей речи на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме защиты журналистов он заявил, что в условиях боевых действий на Украине возникли «фабрики фейков». По его словам, основные потребители «фейков» находятся в западных странах, однако дезинформация активно распространяется и среди населения Украины. Стржижовский считает, что это создает угрозу безопасности местных жителей.

«Мало того, фейки, производимые, по выражению Зеленского, его "киберармией", распространяются не только на ситуацию вокруг Украины. Сегодня эта русофобская атака направлена на Россию, на все сферы жизни общества», — заявил он.