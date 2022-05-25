Небензя выразил соболезнования США

Россия выражает соболезнования миссии США и всему американскому народу в связи со стрельбой в техасской школе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя , передает РИА Новости .

«Госпожа председатель, позвольте выразить наши соболезнования вам, американской миссии, всему американскому народу в связи с чудовищным преступлением, которое было совершено в Техасе, в результате которого погибли невинные люди, прежде всего дети, как и в отношении ранее совершенных преступлений на человеконенавистнической основе здесь, в США», — сказал дипломат.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, число погибших выросло до 21, среди них 19 детей и двое взрослых. После трагедии президент Штатов Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.