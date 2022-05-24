Россотрудничество переводит своих сотрудников из Европы в страны Азии, Африки

"Есть ли работа у нас в Европе? Безусловно, есть. Где-то хуже, где-то лучше. Чуть лучше условия работы в Италии, неплохо во Франции, при всех проблемах. <...> А вот в нашем представительстве в Польше люди только онлайн-курсы делают", - уточнил он.