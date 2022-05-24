Россотрудничество переводит своих сотрудников из Европы в страны Азии, Африки

Россотрудничество переводит своих сотрудников из недружественных европейских стран в государства Африки, Азии и ближнего зарубежья. Об этом заявил во вторник глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"На Африку мы сейчас будем перебрасывать специалистов, чтоб там работа строилась, в азиатские страны: Индонезия, Малайзия, Китай, Индия", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Часть сотрудников представительств Россотрудничества из недружественных государств, по словам Примакова, переводится на работу и в страны ближнего зарубежья.
Глава Россотрудничества отметил, что Русские центры науки и культуры в Европе продолжают работать, но "многие вещи заморожены".
"Есть ли работа у нас в Европе? Безусловно, есть. Где-то хуже, где-то лучше. Чуть лучше условия работы в Италии, неплохо во Франции, при всех проблемах. <...> А вот в нашем представительстве в Польше люди только онлайн-курсы делают", - уточнил он.
Примаков отметил, что Русские дома в среднеазиатских республиках, в ближнем зарубежье "прекрасно работают".
"Там огромное количество курсов, классов и прочего, - продолжил он. - Причем, сейчас стараемся переориентироваться - не просто проводить традиционные курсы повышения квалификации учителей русского языка, а чтобы были и какие-нибудь курсы для агрономов". "Это тоже завоевывает внимание и благодарность людей", - заключил Примаков.