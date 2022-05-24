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20 минут назад

Правительству предложили предусмотреть альтернативную службу для медиков

Парламентская газета

Медицинским работникам, которые получили среднее профессиональное образование по целевому обучению, предложили дать право замены военной службы в армии альтернативной службой на гражданской должности. Рекомендацию кабмину рассмотреть такую возможность включили в проект резолюции встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

Правительству предложили предусмотреть альтернативную службу для медиков
Фото: ТАССТАСС

Правительству предложили изучить идею предоставить право замены военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу сроком на три года тем, кто получил медицинское среднее профессиональное образование в рамках договора о целевом обучении. Речь может идти, например, о фельдшерах и медбратьях.

Сейчас по закону гражданин имеет право на замену службы в армии по призыву альтернативной, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, либо он относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами.

Ежегодная встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села прошла в палате регионов 20 мая. Проект резолюции с рекомендациями Правительству и министерствам может быть доработан с учетом предложений участников встречи.

Полностью статья будет опубликована на сайте «Парламентской газеты» позднее.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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