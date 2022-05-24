МИД РФ объявил санкции в отношении членов британского парламента

МИД России объявил о внесении в «стоп-лист» 154 членов Палаты лордов британского парламента, им запрещён въезд в Российскую Федерацию. Такое решение принято в ответ на шаги Лондона, который внёс в санкционный санкционный список почти весь состав Совета Федерации.

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Россия объявила о санкциях в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента

«На основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента», — говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в МИД, эти лица внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение её экономики.

Они также использовали свой авторитет для «нагнетания антироссийской истерии в Великобритании» и «потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов».

В МИД подчеркнули, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт серебра, икры и изделий из дерева из России.