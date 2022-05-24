Антонов: спецслужбы США призывают дипломатов РФ предать родину

Дипломаты российского посольства в Вашингтоне столкнулись с волной таргетированных сообщений в социальных сетях, в которых их призывают предать родину. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов , которого цитирует во вторник газета The Wall Street Journal.

Антонов также рассказал, отмечает газета, что однажды некий мужчина поставил кресло у въезда в посольство, сидел на нем и раздавал визитные карточки с контактами ФБР, предлагая позвонить ему. Данный инцидент в ФБР комментировать не стали, но отметили, что Россия якобы "долгое время является угрозой США в сфере контрразведки" и что в ФБР "хотели бы поговорить с любым, кто помог бы минимизировать эти угрозы и сохранить безопасность страны".