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26 минут назад

Антонов: спецслужбы США призывают дипломатов РФ в Вашингтоне предать родину

ТАСС

Дипломаты российского посольства в Вашингтоне столкнулись с волной таргетированных сообщений в социальных сетях, в которых их призывают предать родину. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, которого цитирует во вторник газета The Wall Street Journal.

Антонов: спецслужбы США призывают дипломатов РФ предать родину
Фото: 

"Они присылают нам сообщения: "Вы должны предать Родину!", - приводит издание слова посла.

Газета отмечает, что в ФБР подтвердили проведение "информационной кампании". Других деталей от американского ведомства The Wall Street Journal не приводит.

Антонов также рассказал, отмечает газета, что однажды некий мужчина поставил кресло у въезда в посольство, сидел на нем и раздавал визитные карточки с контактами ФБР, предлагая позвонить ему. Данный инцидент в ФБР комментировать не стали, но отметили, что Россия якобы "долгое время является угрозой США в сфере контрразведки" и что в ФБР "хотели бы поговорить с любым, кто помог бы минимизировать эти угрозы и сохранить безопасность страны".

Политика,Анатолий Антонов,ФБР,
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