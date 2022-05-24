Медведев предупредил о «полноценной войне» из-за угроз Крыму

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал предложение Италии об автономии Крыма в составе Украины «прямым хамством» и «поводом для начала полноценной войны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Так Медведев прокомментировал новости о плане по урегулированию украинского кризиса, который Италия передала генсеку ООН.

Италия предложила России и Украине заключить двустороннее соглашение по Крыму и Донбассу, в рамках которого территории получили бы полную автономию и право самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами принадлежал бы Киеву.

«Такое ощущение, что его [план] готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», - написал Медведев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Автономию Донбасса при его сохранении в рамках Украины он назвал «явным бредом и дешёвым прожектёрством».

«Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», - заявил Медведев.

Предложение по Крыму он назвал «и вовсе прямым хамством в адрес России».