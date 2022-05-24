Медведев предупредил о «полноценной войне» из-за угроз Крыму

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал предложение Италии об автономии Крыма в составе Украины «прямым хамством» и «поводом для начала полноценной войны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так Медведев прокомментировал новости о плане по урегулированию украинского кризиса, который Италия передала генсеку ООН.
Италия предложила России и Украине заключить двустороннее соглашение по Крыму и Донбассу, в рамках которого территории получили бы полную автономию и право самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами принадлежал бы Киеву.
«Такое ощущение, что его [план] готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», - написал Медведев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Автономию Донбасса при его сохранении в рамках Украины он назвал «явным бредом и дешёвым прожектёрством».
«Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», - заявил Медведев.
Предложение по Крыму он назвал «и вовсе прямым хамством в адрес России».
«Это <…> угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», - заключил Медведев.