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29 минут назад

Путин обсудил с Мирзиёевым взаимодействие в евразийских интеграционных объединениях

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин во вторник обсудил в телефонном разговоре с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в евразийских интеграционных объединениях, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный звонок с президентом Узбекистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры затронули актуальные международные и региональные проблемы. По итогам беседы Путин и Мирзиёев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

Разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны, президенты условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

Политика,Шавкат Мирзиеев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ШОС,
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