Путин провел телефонный звонок с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин во вторник обсудил в телефонном разговоре с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в евразийских интеграционных объединениях, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры затронули актуальные международные и региональные проблемы. По итогам беседы Путин и Мирзиёев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.
Разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны, президенты условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.