В Кремле прокомментировали преследование Додона

Кремль считает ситуацию вокруг бывшего молдавского лидера Игоря Додона внутренним делом Молдавии, но обеспокоен преследованием сторонников сотрудничества с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля также выразил надежду, что права Додона будут соблюдены, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины. Сегодня сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в доме у экс-президента страны. СМИ сообщили, что сам он был задержан на 72 часа.