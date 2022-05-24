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57 минут назад

В Кремле прокомментировали преследование Додона

Алиса Селезнёва

Кремль считает ситуацию вокруг бывшего молдавского лидера Игоря Додона внутренним делом Молдавии, но обеспокоен преследованием сторонников сотрудничества с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле прокомментировали преследование Додона
Фото: ТАССТАСС

«Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля также выразил надежду, что права Додона будут соблюдены, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины. Сегодня сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в доме у экс-президента страны. СМИ сообщили, что сам он был задержан на 72 часа.

Обыски связаны с делом о получении взятки от бывшего главы Демократической партии Владимира Плахотнюка. Согласно сообщениям Генпрокуратуры, обыски также проходят в других местах, в том числе «на объектах недвижимости, принадлежащих посредникам».

Политика,Игорь Додон,Дмитрий Песков,Демократическая партия США,
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