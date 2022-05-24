Захарова оценила способность Запада быть гарантом безопасности

«У коллективного Запада ни в коллективном, ни в индивидуальном качестве ни разу за несколько десятилетий не было ни одного примера, где бы они смогли бы выполнить и реализовать роль обеспечения гарантий безопасности. Ни в теории, ни на практике», - резюмировала она.