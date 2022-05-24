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27 минут назад

Захарова оценила способность Запада быть гарантом безопасности

Вероника Полынина

Западные страны ни разу за несколько десятилетий не смогли выполнить роль гаранта безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова оценила способность Запада быть гарантом безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, Россия давала западным странам шанс выступить гарантом безопасности в переговорном процессе с Украиной еще в 2014 году после того, как Россия поддержала крымский референдум. Дипломат отметила, что со стороны РФ «это была не слабость, это была принципиальная позиция».

«Мы им дали шанс длиной в восемь лет. Этот шанс они использовали на пособничество преступлениям киевского режима», - заявила представитель МИД.

По мнению Захаровой, за последние десятилетия нельзя привести ни одного примера, где Запад успешно бы выполнил роль гаранта безопасности.

«У коллективного Запада ни в коллективном, ни в индивидуальном качестве ни разу за несколько десятилетий не было ни одного примера, где бы они смогли бы выполнить и реализовать роль обеспечения гарантий безопасности. Ни в теории, ни на практике», - резюмировала она.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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