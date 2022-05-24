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59 минут назад

Патрушев призвал «искоренить нацизм на 100%»

Елена Прошина

Россия не будет гнаться за сроками в ходе спецоперации на Украине, так как нацизм нужно искоренять на 100%, иначе он снова поднимет голову. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев призвал «искоренить нацизм на 100%»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре Патрушев развеял разговоры о якобы затягивании спецоперации. По его словам, Россия не гонится за сроками.

«Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», - сказал Патрушев.

Он также оценил шансы на успешное завершение спецоперации подчеркнув, что все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

«Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне», - отметил он.

Ранее уверенность, что все поставленные цели в ходе спецоперации будут выполнены на 100%, выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что Россия воюет не против Украины и бандеровцев, а против НАТО, которое отправляет на Украину вооружение и наемников.

«Нам нелегко, но мы докажем, что Россию нельзя победить», – подчеркнул Кадыров.

Политика,Николай Патрушев,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,Совет безопасности РФ,
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