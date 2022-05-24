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58 минут назад

Депутат Затулин связал задержание экс-главы Молдавии Додона с событиями вокруг Украины

Газета.Ru

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» назвал задержание экс-президента Молдавии Игоря Додона «политическими репрессиями против оппозиции» и попыткой втянуть республику в события на Украине.

«Это политические репрессии против оппозиции, которые достигли уровня экс-президента. Президентов бывших не бывает. И сам по себе это скандальный случай. Мне кажется, что действующая власть торопится воспользоваться происходящим для того, чтобы расправиться с оппозицией, в данном случае с партией социалистов и с ее лидером. Все это взаимосвязано с теми попытками втянуть Молдову в происходящее сегодня на Украине. Это очевидно, что США и страны ЕС действуют заодно для того, чтобы обострить ситуацию в Молдове и подвигнуть ее к более активному участию в событиях на стороне Украины, для решения в том числе вопроса Приднестровья», — считает Затулин.

Утром во вторник в доме лидера партии социалистов Молдавии прошли обыски. Позже пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марианна Кёрпек сообщила, что Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе, о коррупции и государственной измене.

В Молдавии сообщили о задержании бывшего президента Додона

«Также проводятся обыски в других местах. (Обыскивают. — «Газета.Ru») недвижимое имущество, принадлежащее посредникам, в рамках уголовного дела, возбужденного по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (принятие финансирования политической партии со стороны преступной организации), статьей 337 (государственная измена) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение)», — сказала она.

Политика,Видео,Игорь Додон,Константин Затулин,Госдума,ЕС,
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