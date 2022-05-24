«Это политические репрессии против оппозиции, которые достигли уровня экс-президента. Президентов бывших не бывает. И сам по себе это скандальный случай. Мне кажется, что действующая власть торопится воспользоваться происходящим для того, чтобы расправиться с оппозицией, в данном случае с партией социалистов и с ее лидером. Все это взаимосвязано с теми попытками втянуть Молдову в происходящее сегодня на Украине. Это очевидно, что США и страны ЕС действуют заодно для того, чтобы обострить ситуацию в Молдове и подвигнуть ее к более активному участию в событиях на стороне Украины, для решения в том числе вопроса Приднестровья», — считает Затулин.