В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
6 минут назад

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о детстве в Подмосковье

Мослента

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал ученикам гимназии им. Е.М. Примакова в подмосковном Одинцове о своем детстве. Видеозапись с выступления опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о своем детстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы ведомства, он провел детство под Москвой — в Ногинске. Проживал он там вместе с бабушкой и дедушкой, так как его мама уехала в командировку.

«Мы жили в совершенно обычных деревянных домах. В Ногинске я прожил включительно по второй класс. Потом переехал в Москву, но каждые выходные туда мотался к друзьям, играли в футбол, зимой — в хоккей», — отметил министр, отметив, что с приятными эмоциями вспоминает и о маленьких детских шалостях, совершенных в те годы.

Ранее в сети назвали мечту детства многих советских мальчиков. По мнению многих пользователей, это был настольный хоккей.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители