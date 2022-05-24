Глава МИД Сергей Лавров рассказал о своем детстве

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал ученикам гимназии им. Е.М. Примакова в подмосковном Одинцове о своем детстве. Видеозапись с выступления опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
По словам главы ведомства, он провел детство под Москвой — в Ногинске. Проживал он там вместе с бабушкой и дедушкой, так как его мама уехала в командировку.
«Мы жили в совершенно обычных деревянных домах. В Ногинске я прожил включительно по второй класс. Потом переехал в Москву, но каждые выходные туда мотался к друзьям, играли в футбол, зимой — в хоккей», — отметил министр, отметив, что с приятными эмоциями вспоминает и о маленьких детских шалостях, совершенных в те годы.
Ранее в сети назвали мечту детства многих советских мальчиков. По мнению многих пользователей, это был настольный хоккей.