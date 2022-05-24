Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг

Над главной площадью Мелитополя (Запорожская область) - площадью Победы - 24 мая подняли российский флаг. Видео опубликовало РИА Новости.
Мелитополь - второй по населению город Запорожской области, его население - более 150 тыс. человек. С марта город находится под контролем российских военных.
В городе назначили военно-гражданскую администрацию, которую возглавила депутат от «Оппозиционного блока» Галина Данильченко. 24 мая она сообщила, что Запорожская область вошла в рублевую зону.
По словам Данильченко, на заправках, а также на местных рынках за продукты и товары первой необходимости принимают рубли.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в мае жители Запорожской области получат пенсии и зарплаты в рублях и постепенно рубль вытеснит гривну.