Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг

Над главной площадью Мелитополя (Запорожская область) - площадью Победы - 24 мая подняли российский флаг. Видео опубликовало РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мелитополь - второй по населению город Запорожской области, его население - более 150 тыс. человек. С марта город находится под контролем российских военных.

В городе назначили военно-гражданскую администрацию, которую возглавила депутат от «Оппозиционного блока» Галина Данильченко. 24 мая она сообщила, что Запорожская область вошла в рублевую зону.

По словам Данильченко, на заправках, а также на местных рынках за продукты и товары первой необходимости принимают рубли.