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8 минут назад

Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг

Мария Иванова

Над главной площадью Мелитополя (Запорожская область) - площадью Победы - 24 мая подняли российский флаг. Видео опубликовало РИА Новости.

Над главной площадью Мелитополя подняли российский флаг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мелитополь - второй по населению город Запорожской области, его население - более 150 тыс. человек. С марта город находится под контролем российских военных.

В городе назначили военно-гражданскую администрацию, которую возглавила депутат от «Оппозиционного блока» Галина Данильченко. 24 мая она сообщила, что Запорожская область вошла в рублевую зону.

По словам Данильченко, на заправках, а также на местных рынках за продукты и товары первой необходимости принимают рубли.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в мае жители Запорожской области получат пенсии и зарплаты в рублях и постепенно рубль вытеснит гривну.

Политика,Галина Данильченко,Марат Хуснуллин,
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