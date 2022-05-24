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26 минут назад

В Херсонской области сделали заявление о статусе русского языка

Вероника Полынина

В Херсонской области русский язык получит статус государственного наравне с украинским. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области сделали заявление о статусе русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области», - заявил Стремоусов.

По его словам, русский станет основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения, но украинский язык никто запрещать не собирается.

«Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории. Мы не будем ущемлять ничьих прав», - отметил Стремоусов.

Обучение в школах также будет вестись на русском языке, но при желании родителей могут быть сформированы украинские классы.

Стремоусов также сообщил, что в Херсонской области проживает большая община крымских татар. Вопрос придания статуса государственного крымско-татарскому языку будет обсуждаться на встрече с общиной.

Ранее Кирилл Стремоусов заявлял, что Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, а хочет войти в состав РФ.

Политика,Кирилл Стремоусов,
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