В Херсонской области сделали заявление о статусе русского языка

В Херсонской области русский язык получит статус государственного наравне с украинским. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области», - заявил Стремоусов.

По его словам, русский станет основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения, но украинский язык никто запрещать не собирается.

«Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории. Мы не будем ущемлять ничьих прав», - отметил Стремоусов.

Обучение в школах также будет вестись на русском языке, но при желании родителей могут быть сформированы украинские классы.

Стремоусов также сообщил, что в Херсонской области проживает большая община крымских татар. Вопрос придания статуса государственного крымско-татарскому языку будет обсуждаться на встрече с общиной.