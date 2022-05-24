Желание Зеленского встретиться с Путиным назвали «чистым пиаром»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает требование президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным «чистым пиаром».
«Это, конечно, пиар чистый... Непосвященные люди не понимают, что переговоры на высшем уровне должны быть очень тщательно подготовлены, и повестка должна быть согласована с двух сторон, и какие-то экспертные наработки к этому должны быть уже достигнуты, иначе незачем разговаривать», - сказал Полянский в эфире программы «Соловьев Live».
Российский дипломат добавил, что несмотря на заморозку переговорного процесса некоторые контакты продолжаются, и российская сторона до сих пор ждет ответа на представленные в апреле предложения.
Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации РФ. В последний раз о прогрессе на переговорах Россия сообщала в конце марта. Спустя месяц президент РФ Владимир Путин говорил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. 6 мая в МИД РФ заявили, что прогресса в переговорах нет.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, неоднократно заявлял о готовности встретиться лично с Владимиром Путиным, «только с ним, без его посредников». По словам Зеленского, переговоры должны вестись «на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов».