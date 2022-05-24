Желание Зеленского встретиться с Путиным назвали «чистым пиаром»

«Это, конечно, пиар чистый... Непосвященные люди не понимают, что переговоры на высшем уровне должны быть очень тщательно подготовлены, и повестка должна быть согласована с двух сторон, и какие-то экспертные наработки к этому должны быть уже достигнуты, иначе незачем разговаривать», - сказал Полянский в эфире программы «Соловьев Live».