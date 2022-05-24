В России может появиться служба по восстановлению ДНР и ЛНР

В России может появиться служба по восстановлению Донецкой и Луганской народных республик. Такую структуру предложил создать Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). Об этом пишут «Известия».

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Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По словам главы ВЦНСП Александра Моора, предлагается создать при Минстрое РФ Федеральную службу оперативного строительного контроля и управления при ЧС. Служба, в частности, будет координировать и организовывать работы по восстановлению республик Донбасса.

«Объем работ по восстановлению республик предполагается очень большой, есть территории, которые разрушены практически на 95%. Поэтому нужно будет разогнать строительно-промышленный кластер, что положительно скажется на строительной отрасли России», — сказал Моор.

В процессе восстановления республик стройотрасль России может расшириться на 15–20%, что положительно скажется на рынке. По словам Моора, увеличится объем строительства и, соответственно, объем производства продукции, материалов и комплектующих. Расширятся логистические цепочки и маршруты, увеличится численность задействованных рабочих всех циклов.

«Основные средства на восстановление пойдут из бюджета РФ. Регионы также будут брать «шефство» над отдельными территориями и участвовать вместе с федеральным бюджетом. На ЧС же обычно направляется 60–80% из федерального бюджета, остальное — средства субъектов», - сказал Моор.

Заниматься восстановлением республик могут крупные госкомпании или частные организации в обмен на преференции на территории РФ.