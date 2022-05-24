Лавров высказался о возвращении «Макдоналдс» в Россию

«Надеяться, что вернется "Макдоналдс" (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны», — подчеркнул министр иностранных дел.