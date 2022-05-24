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1 час назад

Лавров высказался о возвращении «Макдоналдс» в Россию

Lenta.ruиещё 3

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о возвращении «Макдоналдс» в Россию. Он отметил, что зарубежные партнеры показали свою неспособность договариваться, поэтому надеяться, что иностранные компании снова выйдут на рынок, значило бы «сидеть и ничего не делать». Слова дипломата приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров высказался о возвращении «Макдоналдс» в Россию
Фото:  РИА Новости РИА Новости

«Надеяться, что вернется "Макдоналдс" (я так грубо описываю), значит, опять сидеть и ничего не делать, ждать, что приедут и будут нам запчасти, какие-то комплектующие поставлять, полупроводники. Нет, наши западные партнеры доказали и не первый раз, что они недоговороспособны», — подчеркнул министр иностранных дел.

Лавров выразил уверенность, что правильным путем для России будет развитая сеть партнерств в евразийском регионе.

Ранее глава МИД заявил, что Россия должна стать независимой от поставок чего бы то ни было с Запада для приоритетных направлений экономики.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,McDonald's,
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