Лавров: Россия будет полагаться на себя и страны, которые "не пляшут под чужую дудку"

Россия будет рассчитывать лишь на себя и на те страны, которые доказали свою надежность и "не пляшут под чужую дудку". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру", его ответы опубликованы на сайте российского дипведомства.
"Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не "пляшут под чужую дудку". Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать", - сказал он.
При этом министр отметил, что, если Запад захочет что-то предложить РФ в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно подумают, нужно ли ей это.
"Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень", - указал Лавров.
Лавров добавил, что России надо полагаться на евразийский регион в своем дальнейшем развитии, в том числе транспортных, транзитных, логистических возможностей.