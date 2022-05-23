Лавров: Россия будет полагаться на себя и страны, которые "не пляшут под чужую дудку"

"Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень", - указал Лавров.