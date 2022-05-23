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37 минут назад

Лавров: Россия будет полагаться только на себя и страны, которые доказали свою надежность

ТАСС

Россия будет рассчитывать лишь на себя и на те страны, которые доказали свою надежность и "не пляшут под чужую дудку". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова "100 вопросов лидеру", его ответы опубликованы на сайте российского дипведомства.

Лавров: Россия будет полагаться на себя и страны, которые "не пляшут под чужую дудку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы будем полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность, и которые не "пляшут под чужую дудку". Если западные страны одумаются и будут предлагать какие-то формы сотрудничества, то мы будем решать", - сказал он.

При этом министр отметил, что, если Запад захочет что-то предложить РФ в плане возобновления отношений, то в Москве серьезно подумают, нужно ли ей это.

"Когда они переживут свою "остервенелость" и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень", - указал Лавров.

Лавров добавил, что России надо полагаться на евразийский регион в своем дальнейшем развитии, в том числе транспортных, транзитных, логистических возможностей.

Политика,Сергей Лавров,
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